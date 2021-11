Kulturnachrichten

Montag, 8. November 2021

Der UB40-Mitbegründer Terence Wilson ist tot Der Sänger und Mitbegründer der britischen Reggae-Band UB40, Terence Wilson, ist tot. Wilson sei nach kurzer Krankheit im Alter von 64 Jahren verstorben, teilte die Band auf Twitter mit. Der Sänger und Percussionist, auch bekannt als "Astro", gehörte zur ersten Besetzung von UB40, die sich 1979 in Birmingham gründeten. 2013 verließ er die Band und gründete mit dem ehemaligen UB40-Sänger Ali Campbell eine eigene Formation. Mit ihrer Neuinterpretation von Neil Diamonds "Red Red Wine" gelangten UB40 Anfang der 1980er Jahre zu internationaler Berühmtheit. Seitdem verkauften sie mehr als 100 Millionen Tonträger und sind damit bis heute eine der erfolgreichsten Reggae-Bands aller Zeiten.

Autorin Weber mahnt sorgsamen Umgang mit Freiheit an Für einen überlegten Umgang mit Freiheit und Idealen hat die Schriftstellerin Anne Weber geworben. "Wir sollten uns vor unseren Idealen hüten und dem Idealismus", warnte sie bei ihrer Schillerrede im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Der Idealist müsse aufpassen, dass er sich keinem falschen Ideal verschreibe, und beachten, dass über jedem Ideal der einzelne Mensch stehe. Moralische Forderungen seien angreifbar, wenn sie konkret würden, mahnte die Autorin in Schillers Geburtsstadt. Als Schillerrednerin folgt Weber auf den Virologen Christian Drosten, der 2020 die Rede in Erinnerung an den Geburtstag Schillers (1759-1805) am 10. November hielt. Weitere Sprecher der 1999 begründeten Rede waren der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der Grünen-Politiker Cem Özdemir und Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU).

"Cenzorka - 107 Mothers" gewinnt Hauptpreis des Filmfestivals Cottbus Der Spielfilm "Cenzorka - 107 Mothers" des slowakischen Regisseurs Peter Kerekes hat den mit 25 000 Euro dotierten Hauptpreis als bester Film beim diesjährigen Filmfestival Cottbus gewonnen. Der Film verbinde wahre Begebenheiten und Fiktion in einem Frauengefängnis. Der mit 7500 Euro Spezialpreis für die beste Regie ging an Jan P. Matuszynski für seinen Film "Leave no traces". Für eine herausragende schauspielerische Einzelleistung in "Brighton 4th" von Levan Koguashvili wurde Levan Tediashvili mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro geehrt. Insgesamt wurden auf dem 31. Filmfestival Cottbus des osteuropäischen Films Preisgelder in Höhe von fast 70 000 Euro vergeben, darunter auch in den Wettbewerben Kurzfilm und Jugendfilm. Trotz Corona-Auflagen kamen mehr als 10 000 Besucher in die Festival-Kinos. In den drei Wettbewerben Spielfilm, Kurzfilm und Jugendfilm wurden 32 Filme aus 26 Ländern präsentiert.

Secession Verlag wird mit Berliner Verlagspreis 2021 ausgezeichnet Der Große Berliner Verlagspreis geht in diesem Jahr an den Secession Verlag. Die mit 35 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde dem Verlag für Literatur internationaler zeitgenössischer Autorinnen und Autoren am Sonntag in Berlin zuerkannt. Zwei mit jeweils 15 000 Euro verbundene Verlagspreise gingen an den Verlag Das kulturelle Gedächtnis und das Verlagshaus Jacoby & Stuart. Die ebenfalls nominierten Verlage be.bra, Jaja und mikrotext erhielten eine Anerkennung von jeweils 1000 Euro. Für Berlins Kultursenator Lederer leisten die Verlage "einen fundamentalen Beitrag zur Vielfalt unserer Gesellschaft, weil sie eben jene in ihren Verlagsprogrammen seit vielen Jahren abbilden". Die Auszeichnung für Verlage mit einem Jahresumsatz von bis zu zwei Millionen Euro und einem Berliner Firmensitz wird seit 2018 gemeinsam von Kultur- und Wirtschaftsverwaltung vergeben.