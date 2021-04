Der Tag mit Zafer Şenocak Was bringt die Bundesnotbremse?

Viel Tamtam, um vom Versagen in der Pandemiebekämpfung abzulenken? Mit Zafer Şenocak werfen wir einen kritischen Blick auf die Bundesnotbremse, auf Äußerungen der unterlegenen Kanzlerkandidaten Habeck und Söder – und auf die Aufregung um #allesdichtmachen.

Seit der Nacht vom Freitag auf Samstag gelten die Regeln der Bundesnotbremse – unter anderem mit Ausgangssperren, Schließungen von Kultur- und Sporteinrichtungen und dem Verbot körpernaher Dienstleistungen, wenn bestimmte Corona-Inzidenzwerte überschritten werden. Taugen die neuen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie? Oder sollen sie eher vom Versagen der Bundesregierung in vielen Aspekten der Corona-Politik ablenken? Darüber sprechen wir mit dem deutsch-türkischen Autor und Publizisten Zafer Şenocak.

Außerdem in der Sendung:

Nachtreten erlaubt? Die Interviews der unterlegenen Kanzlerkandidaten Habeck und Söder

Starkes Signal der USA? Die Klimapolitik kehrt auf die Weltbühne zurück

#allesdichtmachen: Brauchen wir mehr Gelassenheit in der Debatte?

Wirecard-Desaster: Wer übernimmt die politische Verantwortung?

Zafer Şenocak ist Autor und Publizist. Er wurde 1961 in Ankara geboren, seit 1970 lebt er in Deutschland. Şenocak studierte Germanistik, Politik und Philosophie in München. Seit 1979 veröffentlicht er Gedichte, Essays und Prosa in deutscher Sprache. Er schreibt für die "tageszeitung" in Berlin und andere Publikationen. Zuletzt erschien sein Roman "Deutsche Schule".