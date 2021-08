Der Tag mit Zafer Şenocak Neue Rettungsflüge aus Afghanistan

Moderation: Axel Flemming

Der Publizist Zafer Şenocak analysiert in unserer Sendung das Tagesgeschehen. (Deutschlandradio / Torben Waleczek)

In Kabul warten immer noch viele Menschen auf Rettung, die es nicht zum Flughafen schaffen. Von dort startete wieder eine Bundeswehrmaschine nach Taschkent, die Menschen ausfliegen konnte. Die Evakuierungsmission läuft weiter.

Die Bundeswehr hat weitere deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte aus Kabul gebracht. In der Nacht zu Samstag startete in der afghanischen Hauptstadt eine Militärmaschine mit 172 schutzbedürftigen Personen an Bord nach Taschkent in Usbekistan, teilte die Bundeswehr mit.

Gleichzeitig geht die Debatte über das politische Scheitern in Afghanistan weiter und wird zunehmend zum Wahlkampfthema. Wir sprechen darüber mit dem Publizisten Zafer Şenocak.

Weitere Themen der Sendung:

Wahlkampfauftakt der Union: Umfragewerte für Laschet im Sinkflug

Corona: Deutschland in der vierten Welle

Nach Merkels Putin-Besuch: Bilanz einer schwierigen Beziehung

Drei Jahre Fridays for Future: Was hat die Klimaschutzbewegung erreicht?

Zafer Şenocak ist Autor und Publizist. Er wurde 1961 in Ankara geboren, seit 1970 lebt er in Deutschland. Şenocak studierte Germanistik, Politik und Philosophie in München. Seit 1979 veröffentlicht er Gedichte, Essays und Prosa in deutscher Sprache. Er schreibt für die Zeitung "taz" und andere Publikationen. Zuletzt erschien sein Roman "Deutsche Schule".