Der Tag mit Zafer Şenocak Bodo Ramelow im Rampenlicht

Moderation: Ute Welty

Der Publizist Zafer Şenocak (Deutschlandradio / Torben Waleczek)

In Thüringen wird ein Ministerpräsident unter unüblichen Umständen gewählt. Die demokratische Mitte ist sprachlich unter Druck. Super-Gau beim Opernball in Dresden. Kämpfe um Idlib: Bricht das türkisch-russische Zweckbündnis? Und: Trump im Dauerwahlkampfmodus.

Im thüringischen Landtag wählen die Abgeordneten heute einen neuen Ministerpräsidenten. Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) will weitermachen und stellt sich zur Wiederwahl. Sein Problem: Das Bündnis aus Linken, SPD und Grünen hat keine Mehrheit mehr. Ramelow will stattdessen eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung bilden. Die AfD hat für die Wahl den parteilosen Bürgermeister Christoph Kindervater aufgestellt. Im dritten Wahlgang reicht eine einfache Mehrheit. "Heute heißt es mehr Demokratie und weniger Parteibuch wagen!" twitterte Ramelow vorab.

Ob der Appell nützt? Die Wahl könnte tatsächlich einige Überraschungen für ihn bereit halten. Wir sprechen darüber mit dem Gast unserer Mittagssendung, dem deutsch-türkischen Publizisten Zafer Şenocak.

Weitere Themen der Sendung: Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht die Debattenkultur hierzulande bedroht und warnt vor "sprachlicher Gewalt". Dabei hält sie die sprachliche Verrohung von rechts für genauso schädlich wie die "political correctness" von links.

Nancy Pelosi und das Trump-Manuskript

Der Semperopernball in Dresden kommt nicht aus den Schlagzeilen: Nun hat der Verein die umstrittene Verleihung seines St. Georgs Ordens an Ägyptens Präsidenten al-Sisi rückgängig gemacht. Das habe Ballchef Hans-Joachim Frey nach einem Treffen mit Peter Maffay entschieden, hieß es - Maffay soll auf dem Ball auftreten. Wer moderieren wird, ist immer noch nicht klar, es hatte mehrere Absagen gegeben. Kann man unter diesen Umständen noch feiern?

Durch eine Militäroffensive im Nordwesten Syriens sind nach UN-Angaben mehr als eine halbe Million Menschen in den vergangenen Wochen in die Flucht getrieben worden. Streitkräfte des syrischen Präsidenten Assad marschieren auf die von Rebellen gehaltenen Provinz Idlib vor. Idlib ist das letzte große Rebellengebiet. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung, die Türkei die Rebellen. Droht eine Eskalation des Konflikts zwischen der Türkei und Russland?

US-Präsident Donald Trump hat mal wieder ein Loblied auf seine Politik gesungen - in einer Rede zur Lage der Nation. Doch Aufsehen erregte vor allem seine demokratische Gegenspielerin Nancy Pelosi - die Sprecherin des Repräsentantenhauses zerriss hinter Trumps Rücken demonstrativ dessen Manuskript und löste damit zustimmende, aber aber wütende Reaktionen aus. Hat sie den Demokraten damit einen Gefallen getan?

Zafer Şenocak ist Autor und Publizist. Er wurde 1961 in Ankara geboren, seit 1970 lebt er in Deutschland. Senocak studierte Germanistik, Politik und Philosophie in München. Seit 1979 veröffentlicht er Gedichte, Essays und Prosa in deutscher Sprache. Er schreibt für die "tageszeitung" in Berlin und andere Publikationen. Zuletzt erschien sein Roman "Deutsche Schule".