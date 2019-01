Der Tag mit Wolfram Eilenberger Woher kommt die Lust am Rasen?

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Philosoph Wolfram Eilenberger (imago / Gerhard Leber)

Gib Gas, ich will Spaß - oder sicher, gesund, vernünftig: Mal wieder streitet Deutschland über ein Tempolimit, und darüber sprechen wir auch mit Wolfram Eilenberger. Weitere Themen: das Weltwirtschaftsforum in Davos, das Lesen in Zeiten der Digitalisierung sowie die Handball-WM.

Tempolimit auf deutschen Autobahnen oder nicht? Was anderswo selbstverständlich ist, lässt sich in Deutschland anscheinend nicht durchsetzen, zumindest bisher nicht. Woher kommt die deutsche Lust am Rasen? Das fragen wir unseren Studiogast, den Philosophen Wolfram Eilenberger.

Außerdem in der Sendung: Papier oder Bildschirm - wie liest es sich besser? Und: Miese Stimmung in Davos - viele Probleme, keine Lösungen beim Weltwirtschaftsforum. Sowie: Sinkende Asylbewerberzahlen - geht die deutsche Politik entspannteren Zeiten entgegen? Und: Bombenstimmung bei der Handball-WM - wie fair sind die Hallensprecher?

Wolfram Eilenberger, geboren 1972, hat Philosophie, Psychologie und Romanistik studiert und ist Autor zahlreicher philosophischer Sachbücher. Der Publizist lehrte an der University of Toronto (Kanada), der Indiana University (USA) und an der Berliner Universität der Künste. Eilenberger ist Gründungschefredakteur des Philosophie Magazins. Sein neuestes Buch "Zeit der Zauberer – Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919-1929" erschien im März 2018. Er ist Mitglied der Programmleitung des Philosophie-Festivals phil.cologne und Moderator der Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen SRF. Eilenberger besitzt eine DFB-Trainerschein und schreibt seit 2015 die monatliche Fußballkolumne "Eilenbergers Kabinenpredigt" auf "Zeit Online".