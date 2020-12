Der Tag mit Wolfram Eilenberger Vom Shutdown zum Lockdown Moderation: Anke Schaefer

Zu Gast in unserer Mittagssendung: Wolfram Eilenberger. (picture-alliance/dpa/Horst Galuschka)

Generaldebatte im Bundestag: Was sagt Merkel zum Virus? Hat die Wissenschaft in Sachen Corona ein Akzeptanzproblem? Wie wichtig ist die Bildung in der Pandemie? Überdeckt Corona den Greta-Effekt? Und: Rassismus bei einem Champions League-Spiel.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Deutschland binnen 24 Stunden 590 Menschen am und mit dem Coronavirus gestorben. Das ist ein neuer Höchstwert. Die Zahl der Todesfälle liegt damit insgesamt bei 19.932. Bundesweit wurden seit Beginn der Pandemie rund 1,2 Millionen Infektionsfälle registriert.

Klar ist inzwischen: Die bisherigen Beschränkungen reichen bei Weitem nicht aus. Doch auf bundeseinheitliche Regeln konnte sich die Politik bislang nicht einigen. In Sachsen läuft das Infektionsgeschehen derweil aus dem Ruder. Daher sollen dort von Montag an Schulen, Kindertagesstätten und Geschäfte geschlossen werden. Weitere Bundesländer könnten folgen: vom Shutdown zum echten Lockdown.

Die Pandemie ist auch erneut Thema im Bundestag. Wie schlägt sich Kanzlerin Merkel in der Generaldebatte, wofür wird sie werben? Ein Thema, das wir in unserer Mittagssendung aufnehmen. Unser Gast ist der Publizist Wolfram Eilenberger.

Weitere Themen:

Nähe zur Politik: Hat die Wissenschaft in Sachen Corona ein Akzeptanzproblem?

Wie wichtig ist die Bildung in der Pandemie? Die Debatte um Schulschließungen

Klimaschutz: Überdeckt Corona den Greta-Effekt? Immer weniger Menschen finden das Thema Klimarettung wichtig

Hysterisch? Champions League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Basaksehir wegen rassistischer Beleidigung abgebrochen

Wolfram Eilenberger, geboren 1972, hat Philosophie, Psychologie und Romanistik studiert und ist Autor zahlreicher philosophischer Sachbücher. Der Publizist hat an der University of Toronto (Kanada), der Indiana University (USA) und an der Berliner Universität der Künste gelehrt. Eilenberger war Gründungschefredakteur des Philosophie Magazins. Er ist zudem Mitglied der Programmleitung des Philosophie-Festivals phil.cologne und Moderator der Sendung "Sternstunde Philosophie" im Schweizer Fernsehen SRF.