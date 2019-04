Der Tag mit Wolfram Eilenberger Moral und Ethik im Fokus

Moderation: Korbinian Frenzel

Wolfram Eilenberger (© Annette Hauschild)

Junge Klimaschutz-Aktivisten sagen, was sie wollen. Lehrer sollen verpflichtend KZs besuchen. Ist Wohnen schon so teuer, dass der Staat massiv intervenieren muss? Und: Bluttests erkennen Erbkrankheiten bei ungeborenen Babys. Segen oder Fluch?

Durch den politischen Raum wabern derzeit viele moralische und ethische Fragen: Es geht um Bluttests, die voraussagen, ob das Baby im Bauch der Mutter möglicherweise eine genetische Krankheit hat. Es geht um die Zukunft künftiger Generationen, die die hiesige Generation durch zu wenig Klimaschutz ernsthaft in Gefahr bringt. Um angehende Lehrer, die verpflichtet werden sollen, sich bei KZ-Besuchen mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Um den Zusammenhalt in Europa. Und um die Frage, wie teuer Wohnen für Menschen werden darf, bevor der Staat mit schwerem Geschütz wie Enteignungen intervenieren muss.

Täglich auf den Titelseiten der Zeitungen

Alle diese Fragen wollen wir an diesem Montag mit unserem Gast, dem Philosophen Wolfram Eilenberger, besprechen. Über die Bluttests berät heute das CDU-Präsidium, im Laufe der Woche auch der Bundestag. Die "Fridays for Future"-Aktivisten haben heute ihre Forderungen an die Erwachsenen vorgestellt. Die Idee mit den Lehrern stammt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Und Brexit und Wohnkosten-Debatte sind momentan täglich auf den Titelseiten der Zeitungen.

Wolfram Eilenberger, geboren 1972, hat Philosophie, Psychologie und Romanistik studiert und ist Autor zahlreicher philosophischer Sachbücher. Der Publizist hat an der University of Toronto (Kanada), der Indiana University (USA) und an der Berliner Universität der Künste gelehrt. Eilenberger ist Gründungschefredakteur des Philosophie Magazins. Er ist zudem Mitglied der Programmleitung des Philosophie-Festivals phil.cologne und Moderator der Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen SRF. Eilenberger besitzt eine DFB-Trainerschein und schreibt seit 2015 die monatliche Fußballkolumne "Eilenbergers Kabinenpredigt" auf "Zeit Online".