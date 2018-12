Der Tag mit Vanessa Vu Wie weit ist die deutsche Erinnerungskultur?

Vanessa Vu im Gespräch mit Miriam Rossius

Die Journalistin Vanessa Vu (Michael Heck für DIE ZEIT)

Nach dem EU-Gipfel in Brüssel hat Theresa May kaum Chancen, für ihren Brexit-Kurs eine Mehrheit im britischen Parlament zu finden. Sie sei eine "Lame Duck" heißt es. Doch stimmt unser Bild von Theresa May? Darüber sprechen wir mit der Journalistin Vanessa Vu.

Die weiteren Themen, über die wir mit Vanessa Vu gesprochen haben:

In München hat die Bewegung #aufstehen eine Solidaritätskundgebung für die "Gelben Westen" in Frankreich angekündigt. Aber was haben diese beiden Bewegungen überhaupt gemeinsam?

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und die Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswertigen Amt, Michelle Müntefering (SPD), plädieren in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dafür, dass sich Deutschland und Europa ihrer Kolonialgeschichte stellen und gemeinsame Positionen für zum Umgang mit kolonialem Kulturgut erarbeiten. Wo steht Deutschland mit seiner Erinnerungs- und Gedenkkultur?

Ab der kommenden Woche will sich Deutschland mit der "Sea-Eye" wieder an der Seenotrettung im Mittelmeer beteiligen. Wir fragen, welche neue Strategie damit verfolgt wird.

Gewalt in der Familie ist auch unter vietnamesischen Migranten ein Thema. Woher die kommt und wie viele Familien heute damit umgehen, das ist eines der Themen im Podcast "Rice and Shine" unseres Studiogastes Vanessa Vu. Weshalb war das Thema für sie so wichtig?