Der Tag mit Ursula Weidenfeld Verschwindet die Plastiktüte endgültig aus den Geschäften?

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Journalistin Ursula Weidenfeld hält ein Plastiktütenverbot für wenig sinnvoll. (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Heute sprechen wir über ein geplantes Plastiktüten-Verbot und wie die explodierenden Immobilienpreise die Bürger in immer höhere Schulden treiben. Außerdem geht es um Angela Merkels China-Reise, den Brexit und die Potsdamer Garnisonkirche.

Droht der Plastiktüte das Aus? Laut einem Gesetzesentwurf des Bundesumweltministeriums soll es künftig keine Einkaufstaschen aus Plastik in Supermärkten mehr geben. Aber ist konsequent durchsetzbar - und mehr als reine Symbolpolitik?

Die Immobilienpreise steigen in Deutschland. Doch ungeachtet dessen scheinen immer mehr Bürger Eigentumswohnungen und -häuser anzustreben. Verschuldet sich gerade eine ganze Generation gefährlich über Jahrzehnte hinaus

Hat Merkels Wort in China noch Gewicht?

Bundeskanzlerin Angela Merkel reist nach China. Der Hongkonger Aktivist erwartet von ihr ein gewichtiges Wort für die Menschenrechte: Was Merkel sage, gelte etwas und habe Gewicht. Aber ist das wirklich noch so?

Von Außen betrachtet, tun einem die durch das Hin und Her der Regierung in Sachen Brexit schwer gebeutelten Briten leid. Was kann das Rest-Europa jetzt für das Vereinigte Königreich tun, um die Situation zu entschärfen?

In der Potsdamer Garnisonkirche bleiben derzeit die Glocken stumm. Es geht um lateinische Inschriften an den Glocken. Kritiker sprechen in einem offenen Brief von rechtsradikalem Inhalt.

Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin und Moderatorin in Berlin. Sie studierte Wirtschaftsgeschichte, Germanistik und Volkswirtschaft an den Universitäten Bonn und München und schrieb ihre Doktorarbeit über die Wirtschaftspolitik in der Ära Adenauer/Erhard.