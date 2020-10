Der Tag mit Ursula Weidenfeld Müssen wir die Coronazahlen anders deuten?

Moderation: Korbinian Frenzel

Vernachlässigen wir in der Coronakrise die Nöte der Industrie? Das fragen wir die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

Lieber Erkrankte zählen als Infizierte? Über die Forderung nach einem neuen Umgang mit Coronazahlen sprechen wir mit Ursula Weidenfeld. Außerdem: Seehofers Lagebericht zum Rechtextremismus, Merkel beim Tag der Industrie und die Debatte darum, was "reich sein" heißt.

Die Corona-Fallzahlen steigen rasant an, die Zahl derjenigen, die im Krankenhaus oder gar auf der Intensivstation behandelt werden, dagegen nur moderat. Vor diesem Hintergrund mehren sich die Stimmen derjenigen, die fordern, einen anderen Blick auf die Zahlen zu Corona zu richten: Nicht auf die Zahl der Infizierten komme es an, sondern auf die Zahl derer, die ernsthaft an Covid-19 erkranken.

Ein richtiger Ansatz? Darüber diskutieren wir mit der Wirtschaftsjournalistin Elisabeth Weidenfeld.

Außerdem in der Sendung:

Merkel beim Tag der Industrie: Vernachlässigen wir die Nöte der Wirtschaft?

Die Preisträger des Physik-Nobelpreises werden bekanntgegeben

Innenminister Seehofers Lagebericht zum Rechtsextremismus

Ist Olaf Scholz "reich"? Die neue alte deutsche Neiddebatte

Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin und Moderatorin in Berlin. Sie studierte Wirtschaftsgeschichte, Germanistik und Volkswirtschaft an den Universitäten Bonn und München und wurde in Bonn mit einer Arbeit über die Wirtschaftspolitik in der Ära Adenauer-Erhard promoviert.