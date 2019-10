Der Tag mit Ursula Weidenfeld Es rumort in der Partei: Quo vadis CDU?

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Journalistin Ursula Weidenfeld ist heute unser Studiogast. (Imago / Future Image / J. Krick)

In der CDU sortieren sich die Kräfte neu, die Zahl der Unzufriedenen steigt stetig. Mit der Journalistin Ursula Weidenfeld sprechen wir über die Krise der Partei - außerdem über den Digitalgipfel, Fleischersatzprodukte und den Jüdischen Weltkongress.

Nach der Landtagswahl hatte der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring eine Koalition seiner Partei mit der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow zunächst als mögliche Option vorsichtig in den Raum geworfen, doch nach heftigem Gegenwind aus den eigenen Reihen nun kategorisch ausgeschlossen. Das lenkt den Blick auf die Bundes-CDU und ihre innerparteilichen Kämpfe und Flügel. Es rumort in der CDU: Erst die Partei, dann das Land? - Darüber sprechen wir mit der Journalistin Ursula Weidenfeld.

Wenn es um die CDU geht, dann gerät natürlich auch die Kanzlerin in den Blick. Vor genau einem Jahr hat sie angekündigt, den Parteivorsitz niederzulegen und 2021 nicht erneut als Kanzlerkandidatin anzutreten.

Ein Jahr nach Merkels Rückzug: Was bedeutet das fürs Land? - so lautet unser zweites Thema.

Außerdem geht es um den Digitalgipfel in Dortmund: Wir blicken auf schleppende nationale Projekte. Verpassen wir den Anschluss im Digitalen?

Ein amerikanischer Fleischersatzhersteller hat unterdessen zum ersten Mal einen Gewinn eingefahren und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Beyond Meat heißt das Unternehmen. Doch wie real ist der Trend weg vom Fleisch?

Und wieder geht es um Angela Merkel: Der jüdische Weltkongress hat ihr den Theodor-Herzl-Preis verliehen. Dieser Preis geht an Menschen, die sich dem Ideal einer sicheren und toleranten Welt für das jüdische Volk verpflichtet fühlen. Kanzlerin Merkel zählt nun offiziell zu ihnen, doch in Deutschland sind antijüdische Stereotype wieder auf dem Vormarsch. Wir fragen: Wie antisemitisch sind wir im Jahr 2019?

Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin und Moderatorin in Berlin. Sie studierte Wirtschaftsgeschichte, Germanistik und Volkswirtschaft an den Universitäten Bonn und München und schrieb ihre Doktorarbeit über die Wirtschaftspolitik in der Ära Adenauer/Erhard.