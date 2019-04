Der Tag mit Ursula Weidenfeld CO2-Steuer gegen die Klimakatastrophe?

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld (Imago / Future Image / J. Krick)

Über eine Steuer auf das klimaschädliche CO2 wird derzeit heftig gestritten. Wie sinnvoll wäre eine solche Abgabe? Das fragen wir die Journalistin Ursula Weidenfeld. Weitere Themen: Niedriglohn, Spanien-Wahl, Balkan-Konferenz und Influencer-Werbung.

Die Debatte um eine Besteuerung von Kohlendioxid ist in vollem Gange. Eine europaweite Abgabe fordert jetzt auch der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl, Frans Timmermans. Eine Steuer müsse aber sozial gerecht ausgestaltet werden. Sein Gegenkandidat von den Konservativen, Manfred Weber (CSU), hat Vorbehalte. Und die Bundesregierung verfolgt noch keine einheitliche Linie. Wie sollte eine Besteuerung aussehen? Und würde sie etwas im Kampf gegen den Klimawandel bringen?

Außerdem in der Sendung: Paketretouren sind nicht nur klimaschädlich, sondern erhöhen auch die Belastungen der Paketboten, die meist mit niedrigsten Löhnen abgespeist werden. Wie gegensteuern?

In Spanien sind die Sozialdemokraten stärkste Partei geworden. Ein Hoffnungsschimmer für die Europawahl?

Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron laden zur Balkan-Konferenz. Wird Serbien seine Gebietsansprüche gegenüber dem Kosovo aufgeben?

Und: Werbung durch Influencer - Instagram-Größe Cathy Hummels vor Gericht.

Ursula Weidenfeld ist Wirtschaftsjournalistin, Kolumnistin und Moderatorin in Berlin. Sie studierte Wirtschaftsgeschichte, Germanistik und Volkswirtschaft an den Universitäten Bonn und München und schrieb ihre Doktorarbeit über die Wirtschaftspolitik in der Ära Adenauer/Erhard.