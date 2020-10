Der Tag mit Ulrike Guérot Verzögerte Kür des CDU-Chefs: Droht ein Machtvakuum?

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Politologin Ulrike Guérot forscht zur europäischen Integration und zur Rolle Europas in der Welt. (imago / Metodi Popow)

Unsere Themen: Die Wahl des neuen CDU-Chefs muss warten. Die Gesellschaft ist coronamüde. Die SPD trauert um Thomas Oppermann. Eine Studie untersucht soziale Herkunft und Aufstieg. Und: Am Obersten Gerichtshof der USA verschieben sich die Kräfte.

Ein CDU-Parteitag am 4. Dezember mit 1001 Delegierten? Das wäre für die Bevölkerung in Zeiten von Corona und immer strikteren Maßnahmen nicht vermittelbar gewesen, glaubt das CDU-Präsidium und will den Parteitag aufs nächste Jahr verschieben. Merz sieht darin ein abgekartetes Spiel. Laschet und Röttgen üben sich hingegen in Geduld.

Allerdings: Gleich ab dem Frühjahr stehen wichtige Landtagswahlen an, ganz zu schweigen von der Bundestagswahl im kommenden Herbst. Welche Auswirkungen dürfte die CDU-Hängepartie in der Nachfolge der Pareichefin Kramp-Karrenbauer haben? Muss Angela Merkel im schlimmsten Falle noch eine Weile als Kanzlerin weitermachen - entgegen ihrer erklärten Absicht?

Diese Fragen diskutieren wir mit Ulrike Guérot.

Weitere Themen:

Corona: Von der Erschöpfung der Gesellschaft

"Ein feiner Kerl": Zum überraschenden Tod Thomas Oppermanns

Sozialer Aufstieg für alle: schwieriger denn je?

Falsche Frauenförderung? US-Senat stimmt über Richterin ab

Ulrike Guérot ist Politikwissenschaftlerin und Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems. Sie leitet zudem den Berliner Thinktank "European Democracy Lab", den sie gegründet hat.