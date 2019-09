Der Tag mit Ulrich Khuon Bund investiert 75 Milliarden in die Verkehrswende

Moderation: Julius Stucke

Der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin, Ulrich Khuon. (Paul Zinken/dpa/picture-alliance)

Die Große Koalition will offenbar 75 Milliarden Euro in die Verkehrswende investieren. Wir sprechen darüber mit dem Intendanten des Deutschen Theaters, Ulrich Khoun. Weitere Themen sind das angebliche Ballonverbot, der Fall Kirill Serebrennikow und 100 Jahre Grundschule.

Die Bundesregierung will nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag einsetzen, um die Verkehrswende voranzubringen. Das soll aus einem Konzept von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hervorgehen, das als Vorlage für die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts am 20. September dienen soll. Insgesamt werden die Kosten bis 2030 mit bis zu 75 Milliarden Euro angegeben. Wir sprechen darüber mit dem Intendanten des Deutschen Theaters, Ulrich Khoun. Dreht sich dabei weiter alles ums Auto?

Die Aufregung war programmiert. "Jetzt wollen sie uns auch noch die Luftballons verbieten" - so ähnlich mag der erste Gedankenreflex mancher Grünen-Kritiker ausgesehen haben. Dabei hatte sich Niedersachsens Grünen-Chefin Anna Kura für einen Verzicht auf das Steigenlassen gasgefüllter Ballons im Freien ausgesprochen. Von einem Verbot ist keine Rede - und es ging auch nicht um den Ballon als solchen, sondern um das Fliegenlassen. Wie steht es also um das Framing der Grünen als Verbotspartei?

Hoffnung auf Reisefreiheit für Serebrennikow

Das laufende Verfahren gegen den angeklagten russischen Regisseur Kirill Serebrennikow hat diese Woche eine neue Dynamik bekommen. Wegen Widersprüchen werde der Fall für weitere Ermittlungen an die Generalstaatsanwaltschaft zurückgegeben, entschied das Gericht in Moskau. Zudem dürfe Serebrennikow, der bis April unter Hausarrest stand, wieder reisen. Im Deutschen Theater soll Serebrennikow das Stück "Decamerone" inszenieren, das im März 2020 Premiere feiert. Wird Serebrennikow nun also zu den Proben nach Berlin kommen?

Die Gesellschaft profitiere davon, wenn alle Kinder die gleichen Chancen hätten, sagte der Pädagoge Hans Brügelmann im Deutschlandfunk. Anlässlich von 100 Jahre Grundschule erinnerte er daran, dass es Eltern nicht nur um ihr eigenes Kind gehen sollte, sondern um alle. Kinder lernen Zukunft – das ist das Motto des diesjährigen Grundschulkongresses, der heute in Frankfurt am Main beginnt. Wie viel ist von der Integrationsleistung geblieben?

(gem)

Ulrich Khuon ist Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Er hat Jura, Theologie und Germanistik studiert und war in den 1970er Jahren Theater- und Literaturkritiker bei der "Badischen Zeitung". Anfang der 1980er Jahre wechselte er an das Stadttheater Konstanz, wo er erst mehrere Jahre als Chefdramaturg arbeitete, bevor er Intendant wurde. Im Anschluss ging er ans Schauspielhaus Hannover und übernahm 2000/2001 die Nachfolge von Intendant Jürgen Flimm am Hamburger Thalia Theater. Seit 2009 ist er in Berlin und seit 2017 auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins.