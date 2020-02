Der Tag mit Tobi Müller Tesla: Mogelpackung in Brandenburg?

Moderation: Anke Schaefer

Tobi Müller ist Kulturjournalist und Autor in Berlin. (Wolfgang Stahr)

Deutscher Wald und klimafreundliche Mobilität: Im Streit um Tesla in Brandenburg prallen zwei Mythen aufeinander. Das ist eines unserer Themen mit Tobi Müller. Außerdem: Spahns Chancen bei der CDU, Grundrente, Unterricht für Mädchen und Jungen.

Ein Gericht hat die Rodungen für das geplante Tesla-Werk in Brandenburg vorerst gestoppt - auf Beschwerde der Grünen Liga hin. Der Kulturjournalist Tobi Müller sieht in dem Konflikt mehr: die Frage, was den berühmten deutschen Wald, den Mythos, ausmacht - und ob die klimafreundliche Mobilität nicht eher eine Mogelpackung sei.

Weitere Themen in der Sendung:

* Suche nach CDU-Vositzendem: Wird´s Herr Spahn?

* Grundrente - Willkürrente? Was haben Rentner wirklich davon?

* Getrennter Unterricht in Mathe und Physik: längst überfällig?

Tobi Müller ist Kulturjournalist und Autor mit Schweizer Wurzeln. Seine Themen sind Pop und Theater, Kulturpolitik und Digitalisierung. Müller schreibt unter anderem für den "Spiegel" und die "Zeit" und ist auch als Rezensent für Deutschlandfunk Kultur tätig.