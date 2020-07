Der Tag mit Tobi Müller Coronatests für Urlaubsheimkehrer

Moderation: Alexander Moritz

Der Kulturjournalist Tobi Müller ist heute unser Studiogast. (laif / Wolfgang Stahr)

Die Debatte über kostenlose und freiwillige Coronatests an Flughäfen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angestoßen. Nun wird diskutiert, ob alle Urlaubsheimkehrer getestet werden sollten.

Deutsche Urlaubsrückkehrer sollen sich in Kürze direkt an den bayerischen Flughäfen kostenlos und freiwillig auf das Coronavirus testen lassen können. Das kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bereits am Sonntag im ZDF-Sommerinterview an. "Wir jedenfalls überlegen uns jetzt und werden es auch machen, dass wir an unseren Flughäfen Testzentren einrichten, dass man, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt, sich auch dort jederzeit testen lassen kann", sagte Söder. Am Nachmittag berät Bundesgesundheitsminister Jens Spahn per Videokonferenz mit den Landesgesundheitsministern, ob die Regeln für Urlaubsrückkehrer für den Corona-Schutz ausreichen.

Wir diskutieren mit unserem Studiogast, dem Kulturjournalisten Tobi Müller, darüber, wie sinnvoll Coronatests für Rückkehrer aus Urlaubsregionen sind.

Weitere Themen der Sendung:

DAK-Studie: Weniger Stress im Homeoffice

Lage der Kinos: Erfahrungen nach der Wiedereröffnung

Twitter: Sperrung von QAnon-Unterstützer-Accounts

Theater: Reformfähigkeit in der Coronakrise

Tobi Müller ist Kulturjournalist und Autor mit Schweizer Wurzeln. Seine Themen sind Pop und Theater, Kulturpolitik und Digitalisierung. Müller schreibt unter anderem für den "Spiegel" und die "Zeit" und ist als Rezensent für Deutschlandfunk Kultur tätig.