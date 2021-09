Der Tag mit Thorsten Faas Das TV-Triell: Das richtige Format zur politischen Willensbildung?

Beim zweiten TV-Triell haben die Kandidaten versucht, Stärke zu zeigen. Doch ist so ein Format überhaupt geeignet, um das Wahlvolk zu gewinnen. Darüber sprechen wir mit dem Politiwissenschaftler Thorsten Faas.

Normalerweise Tatort oder Herzkino, diesmal Triell - der Sonntagabend in den öffentlich-rechtlichen Programmen stand ganz im Zeichen des Bundestagswahlkampfs. Anderthalb Stunden wurde dann diskutiert und inszeniert - doch ob es die Wählerinnen und Wähler in ihrer Entscheidung beeinflusst, ist ungewiss. Taugt so ein Format überhaupt noch zur politischen Willensbildung oder findet diese nicht längst auf anderem Weg statt? Darüber sprechen wir mit unserem Gast, dem Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas.

Weitere Themen der Sendung:

Imfpwoche: letzte Chance vor der Impfpflicht?

ÖPNV-Aktion: Signal für die Verkehrswende?

Deutschland-Koalition in Sachsen-Anhalt: Signale für den Bund?

Thorsten Faas, geboren 1975 in Idar-Oberstein, ist Professor für Politische Soziologie an der Freien Universität Berlin. Faas sitzt im Vorstand der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft und im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung.