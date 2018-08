Der Tag mit Thomas Hecken Pop denken, Pop hören, Pop feiern

Moderation: Mirjam Kid

Reflektieren, kontextualisieren, feiern: Auf der Suche nach einem diskursiven Raum, der Spaß macht (Copyright: Pop-Kultur-Festival)

Studio 9 am Mittag kommt heute live vom Pop-Kultur-Festival in Berlin. Unsere Themen unter anderem: die Debatte rund um die Bewegung BDS, die Israel boykottieren will, und das Verhältnis von Pop und Populismus.

In der Berliner Kulturbrauerei beginnt heute das Pop-Kultur-Festival. Neben jeder Menge Musik und Konzerte gibt es drei Tage lang auch Gespräche, Lesungen, Austellungen und Filme. Ziel: ein "diskursiver Raum", in dem Popkultur "reflektiert, kontextualisiert und gefeiert wird".

Wir machen mit. Mit unserer Mittagssendung sind wir live vor Ort. Unser Gast: Thomas Hecken, Literatur- und Kulturwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Popkultur. Mit ihm sprechen wir unter anderem über die Bewegung "Boycott, Divestment and Sanctions" (BDS), die sich international, kompromisslos und lautstark für Boykottaktionen gegen Israel einsetzt.

Die umstrittene Bewegung hatte sich im Vorfeld auch für einen Boykott des Festivals ausgesprochen. Wir fragen: Sollte man die Boykotteure boykottieren? Außerdem heute auf unserer Agenda: das Verhältnis von Pop und Populismus.

Thomas Hecken ist Literatur- und Kulturwissenschaftler mit dem Forschungsschwerpunkt Popkultur. Er war schon während seines Studiums in den 1980er-Jahren als Publizist und Journalist tätig. Inzwischen ist er Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Siegen. Seit 2006 gibt er die Buchreihe "Schriften zur Popkultur" heraus. Außerdem hat er die halbjährlich erscheinende Zeitschrift "POP. Kultur und Kritik" gegründet, in der Trends in der aktuellen Popkultur verhandelt und analysiert werden.