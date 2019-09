Der Tag mit Thierry Chervel Muss die Moral das Klima retten?

Moderation: Axel Rahmlow

Thierry Chervel, Mitbegründer des Online-Kulturmagazins "Perlentaucher". (imago stock&people)

In New York wird die Zukunft der Erde verhandelt. Auf Malta geht es um das Schicksal von Bootsflüchtlingen. Die Pleite von Thomas Cook wirft Fragen nach dem Abenteuer-Charakter des Reisens auf. Den Struwwelpeter lesen - oder nicht? Und: Kann sich die katholische Kirche eigentlich bewegen?

Staats- und Regierungschefs aus aller Welt versammeln sich in New York zum Klimagipfel. Bundeskanzlerin Merkel will die am Freitag beschlossene Strategie der Bundesregierung zur CO2-Reduzierung vorstellen, und Greta Thunberg ist auch dabei und wird der versammelten Politprominenz ins Gewissen reden. Die Frage ist, wie wir am schnellsten in der Klimafrage vorankommen - brauchen wir dafür maximalen moralischen Druck? Oder geht es auch anders?

Darüber diskutieren wir mit dem heutigen Gast der Mittagssendung, Perlentaucher-Mitbegründer Thierry Chervel. Weitere Themen der Sendung: Schafft es die EU endlich, eine humane Lösung für die im Mittelmeer geretteten Bootsflüchtlinge zu finden? Wenn der Reiseanbieter pleite geht - soll dann der Staat die gestrandeten Urlauber zurückholen? Struwwelpeter - ist der noch aktuell? Und: Die deutschen Bischöfe treffen sich zu ihrer Herbstvollversammlung, die katholischen Frauen fordern Gleichberechtigung, und alle wissen, dass ihr Anliegen noch eine Ewigkeit bis zur Umsetzung brauchen werden: Kann sich die katholische Kirche überhaupt bewegen?

Der Journalist Thierry Chervel, geboren 1957, hat in Berlin Musikwissenschaften studiert. Er war Redakteur bei der "taz", freier Autor bei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" und anderen Blättern und Kulturkorrespondent für die "Süddeutsche Zeitung" in Paris. Chervel ist Mitbegründer des im Jahr 2000 online gestarteten Kulturportals "Perlentaucher".