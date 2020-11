Der Tag mit Teresa Koloma Beck Wer zuerst geimpft werden soll

Moderation: Anke Schaefer

Die Soziologin Teresa Koloma Beck ist heute unser Gast in der Mittagssendung. Sie erforscht vor allem Gewaltkonflikte und die Globalisierung. (Hamburger Insitut für Sozialforschung )

Die Ständige Impfkommission stellt die Impfstrategie vor. Eine Demonstration in Leipzig zeigt, dass sich die Gegner von Schutzmaßnahmen gegen Corona zunehmend radikalisieren. Und: In den USA ruhen die Hoffnungen auf einer Frau.

Irgendwann wird er da sein - der Impfstoff gegen Corona. Schon Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres könnte es laut Bundesregierung soweit sein. Wer soll dann zuerst geimpft werden? Alle Bürger auf einmal - das wird nicht gehen.

Die Bundesregierung hat bereits Präferenzen erkennen lassen: Demnach sollen Risikogruppen wie Senioren und Vorerkrankte sowie das Personal aus wichtigen Bereichen wie dem Gesundheitswesen zuerst versorgt werden.

Nun stellen auch Wissenschaftler und Regierungsberater ein Positionspapier vor. Der Deutsche Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die am Robert Koch-Institut angesiedelte Ständige Impfkommission haben gemeinsam Vorschläge erarbeitet, über die wir in unserer Mittagssendung mit der Soziologin Teresa Koloma Beck diskutieren wollen.

Weitere Themen:

- 20.000 Demonstranten in Leipzig: Die Proteste gegen die Anti-Corona-Maßnahmen laufen aus dem Ruder

- US-Wahl: Die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris könnte zur Integrationsfigur werden

- Die USA und Deutschland: Hoffnung auf ein neues transatlantisches Verhältnis

Teresa Koloma Beck ist Professorin für Soziologie der Globalisierung an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaft der Universität der Bundeswehr München und Gastwissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung. Sie studierte in Paris und an der Universität Witten/Herdecke und promovierte 2010 an der Humboldt-Universität zu Berlin über Veralltäglichungsprozesse im Bürgerkrieg. Der Schwerpunkt ihrer akademischen Arbeit liegt in der alltagssoziologischen Erforschung von Gewaltkonflikten und Globalisierungsdynamiken.