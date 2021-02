Der Tag mit Stephan Detjen Ostern: Warum Reisen jetzt schon absagen?

Moderation: Korbinian Frenzel

Sachsen prescht vor: Ostern zu Hause bleiben? Schnelltests: Viel erhofft, schlecht organisiert? Kanzlerin: Wie ist Merkel als Krisenmanagerin? Einfamilienhäuser: Neue Verbotsdebatte bei den Grünen? Menschen auf Eis: Muss die Polizei kommen?

Bis Ostern sind es noch gut anderthalb Monate. Doch schon jetzt steht für den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) fest: "Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben." In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" zeigt er sich sicher, dass anderenfalls alles zerstört würde, was der Lockdown bisher gebracht habe.

Lange ließen die Reaktionen nicht auf sich warten: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) halten die Debatte für verfrüht. Damit startet eine neue Runde der Kakophonie in der Pandemie. Darüber sprechen wir mit Stephan Detjen, dem Chefkorrespondenten von Deutschlandradio.

Stephan Detjen ist Chefkorrespondent des Deutschlandradios sowie Studioleiter des Hauptstadtstudios Berlin und des Deutschlandradio-Büros in Brüssel. Von Juni 2008 bis März 2012 war der studierte Jurist und Historiker Chefredakteur des Deutschlandfunks.