Der Tag mit Stefan Braun Super Tuesday in den USA: Wo werden Wahlen gewonnen?

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Journalist Stefan Braun von der "Süddeutschen Zeitung" (Privat)

Vorwahlen in 14 Bundesstaaten der USA: Sowohl Joe Biden als auch Bernie Sanders könnten Präsidentschaftskandidat der Demokraten werden. Weitere Themen der Sendung: Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen, Asylverfahren in Griechenland, Grenzschutz und Rhetorik, Entschädigungen wegen des Coronavirus.

Wen schicken die Demokraten ins Rennen um die Präsidentschaft gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump? Joe Bidens Kandidatur war fast schon totgesagt. Nun verbucht der Ex-Vizepräsident spektakuläre Erfolge bei den Vorwahlen in etlichen Bundesstaaten. Auch Bernie Sanders gibt sich zuversichtlich, das Rennen um die Nominierung der Demokraten gewinnen zu können.

Weitere Themen der Sendung mit unserem Studiogast, dem Journalisten Stefan Braun:

- Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen: Auf welche Überraschungen müssen wir uns einstellen?

- Keine neuen Asylverfahren in Griechenland: Eine tragbare Maßnahme?

- "Europäischer Schild", "Ordnung" und "Kontrolle": kann man mit Rhetorik Grenzen schützen?

- Absage von Großveranstaltungen wegen des Coronavirus: Wer entschädigt die Mitarbeitenden?

Der Journalist Stefan Braun, geboren 1964, arbeitet seit 2008 in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin. Zuvor war er für die Stuttgarter Zeitung und den Stern tätig.