Der Tag mit Sebastian Puschner Corona-Maßnahmen: Zwischen Lockerung und Lockdown

Moderation: Axel Rahmlow

Lockdown oder Lockerung - was ist der richtige Weg in der Corona-Politik? Brauchen wir eine freiere Debatte über die Corona-Maßnahmen? Was bringt die "Earth Hour" für den Klimaschutz. Und: Sommerzeit – symbolisches Handeln gegen die innere Uhr?

Angesichts der rasant steigenden Zahl der Neuinfektionen fordern Intensivmediziner und Epidemiologen einen sofortigen Stopp aller Lockerungen und einen harten Lockdown. Gleichzeitig soll nach Ostern in Modellregionen ausprobiert werden, ob mithilfe von Testkonzepten und digitaler Kontaktnachverfolgung trotz dritter Welle mehr normales Alltagsleben möglich gemacht werden kann. Notbremse und Lockerungen - wie geht das zusammen und was ist hier der richtige Weg? Darüber sprechen wir mit dem Journalisten Sebastian Puschner vom "Freitag".

Außerdem in der Sendung:

Manifest für eine offene Gesellschaft – brauchen wir eine freiere Debatte über die Corona-Politik?

Corona-Politik – wie nachhaltig wirkt die Kehrtwende der Kanzlerin?

Blackout für das Klima? Die Earth Hour verdunkelt Wahrzeichen weltweit

Sommerzeit – symbolisches Handeln gegen die innere Uhr?

Der Journalist Sebastian Puschner studierte Politik-, Verwaltungswissenschaften und Philosophie in Potsdam und ließ sich anschließend an der Deutschen Journalistenschule in München zum Redakteur ausgebilden. Zunächst arbeitete er bei der "taz", 2014 wechselte Puschner zu "Der Freitag". Seit 2017 ist er dort verantwortlich für Politik und Wirtschaft, seit März 2020 stellvertretender Chefredakteur.