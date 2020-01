Der Tag mit Samira El Ouassil Zwei Royals setzen sich ab

Moderation: Korbinian Frenzel

Samira El Ouassil (Quirin Leppert)

Die SPD denkt über 2020 nach. Volker Beck fordert das Recht auf Vergessen. Die Provinz ist noch nicht reif für einen muslimischen Bürgermeister. Meghan und Harry wollen nicht mehr. Und: die nächste Auflage von Uwe Tellkamp im Meinungskorridor.

Die SPD-Fraktion will heute auf einer Klausur die Weichen für die politische Arbeit im neuen Jahr stellen. Mit unserem Gast in der Mittagssendung, der Publizistin Samira El Ouassil, wollen wir darüber sprechen, mit welchen Themen sich die Genossen am dringendsten beschäftigen sollten.

Auch auf unserer Themenpalette: der Fall Volker Beck und das Recht auf Vergessen. Der Grünen-Politiker hatte in den 1980er Jahren in einem Buchbeitrag, von dem er sich heute distanziert, eine teilweise Entkriminalisierung von gewaltfreiem Sex mit Kindern angeregt. Der "Spiegel" stellte den Text 2013 als PDF online, wogegen sich Beck gewehrt hat. Der Fall wird heute vor dem Bundesgerichtshof verhandelt und bald abschließend entschieden.

Und: Politiker in der Provinz - wie ist es zu bewerten, wenn die CSU-Basis keinen muslimischen Bürgermeister will? Meghan und Harry scheren aus: Das britische Königshaus ist erneut in den Schlagzeilen. Gleiches gilt für Uwe Tellkamp, dessen Lesung als Teil einer rechtskonservativen Veranstaltungsreihe in Dresden abgesagt wurde. Wie breit ist unser Meinungskorridor?

Samira El Ouassil wurde 1985 in München geboren und arbeitet als Autorin, Kolumnistin und Schauspielerin. Sie war zudem Spitzenkandidatin von "Die Partei" im Bundestagswahlkampf 2009.