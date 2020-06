Der Tag mit Ralph Bollmann Streit um Autokaufprämie: Wie raus aus der Corona-Krise?

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Journalist Ralph Bollmann (picture alliance / Frank May)

Familien, Kommunen, Autoindustrie: Wohin soll der Staat wie viel Geld lenken, um die Wirtschaft aus dem "Corona-Tief" zu holen? Darüber sprechen wir mit dem Journalist Ralph Bollmann - außerdem über Reiselockerungen, die US-Wahl und die Theatersaison.

Zum zweiten Gipfeltag sind die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD zusammengekommen, um über ein Konjunkturpaket zu beraten. Es soll die Wirtschaft nach der Corona-Krise ankurbeln und die Lage allgemein entlasten. Diskutiert werden eine Kaufprämie für Autos, sowie finanzielle Hilfen für Familien und hochverschuldete Kommunen.

Was tun gegen die wirtschaftliche Corona-Lähmung? Das besprechen wir mit unserem Studiogast, Ralph Bollmann, von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die weiteren Themen der Sendung:



- Regierung plant Reiselockerungen: Gibt es ein Recht auf Urlaub?

- Wirtschaftskrise, Corona, Rassismus: Woran wird sich die US-Wahl entscheiden?

- Corona in Göttingen: Lokaler Ausbruch unter Kontrolle?

- Spielzeit im Coronamodus: Gehen Theater den richtigen Weg?

Der Wirtschaftjournalist Ralph Bollmann wurde 1969 in Bad Dürkheim geboren. Er studierte Neuere Geschichte, Politikwissenschaft und Öffentliches Recht in Berlin und Bologna. 1997 trat er in die Redaktion der "tageszeitung" (taz) ein beschäftigte sich schließlich als Chef des Parlamentsbüros vor allem mit der Politik der Kanzlerin. Seit 2011 ist er wirtschaftspolitischer Korrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" in Berlin, seit 2017 zusätzlich stellvertretender Leiter des F.A.S.-Wirtschaftsressorts. Buchveröffentlichungen: "Lob des Imperiums. Der Untergang Roms und die Zukunft des Westens" (2006), "Reform. Ein deutscher Mythos" (2008), "Walküre in Detmold. Eine Entdeckungsreise durch die deutsche Provinz" (2011) sowie "Die Deutsche. Angela Merkel und wir" (2013).