Der Tag mit Ralf Fücks Die Lehren aus Corona

Moderation: Andreas Müller

Ralf Fücks, Geschäfstführer des Zentrums Liberale Moderne (imago/Camera4)

Sollten wir aus der Krise lernen – oder gerade nicht? Und wenn ja: Sollten wir unsere Wirtschaft besser planen, mehr Reserven vorhalten? Außerdem sprechen wir über den Sinn einer Maskenpflicht sowie das nachgebesserte Netzwerkdurchsetzungsgesetz.

Dass die Coronakrise ein einschneidendes Ereignis ist, steht wohl außer Frage. Nicht ganz so klar ist die Reaktion darauf: Sollten wir aus ihr lernen, um uns auf eine mögliche nächste Krise besser vorzubereiten? Oder gerade nicht, um Offenheit und Lockerheit zu bewahren und so schnell wie möglich in das gewohnte Leben zurückzukehren? Im Gegensatz zu neigt unser Gast Ralf Fücks dazu, die Ausnahmesituation auch als solche zu betrachten - als Ausnahme, die für sich steht und für keine weiteren Erkenntnisse taugt. Das diskutieren wir mit Ralf Fücks vom Zentrum Liberale Moderne.

Weitere Themen:

- Markt vs. Staat: Brauchen wir mehr Planwirtschaft für die nächste Pandemie?

- Maske tragen: Selbsttäuschung oder Selbstlosigkeit?

- Wo bleibt Brüssel? Ungarn und die autoritären Versuchungen in Zeiten der Pandemie

- Verbesserungen am NetzDG - wie wirksam ist das "Facebook-Gesetz"?

Ralf Fücks ist geschäftsführender Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne in Berlin. Er war zuvor Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, wo er für die Inlands­ar­beit der Stif­tung sowie für Außen- und Sicher­heits­po­li­tik, Europa und Nord­ame­rika ver­ant­wort­lich war. Davor war Fücks Co-Vorsitzender der Grünen (1989/90) und Senator für Umwelt und Stadtentwicklung in Bremen. Er hat zahlreiche Bücher publiziert, im September 2019 erschien der Sam­mel­band "Soziale Markt­wirt­schaft öko­lo­gisch erneu­ern".