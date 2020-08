Der Tag mit Nikolaus Blome Scholz soll's richten

Moderation: Korbinian Frenzel

Heute unser Gast: der Spiegel-Kolumnist Nikolaus Blome. (picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

Olaf Scholz soll SPD-Kanzlerkandidat werden. In Belarus eskaliert die Gewalt: Was tut die EU? Partys an Badeseen, Schulbeginn, volle S-Bahnen: Wie fragil ist unsere Normalität? Kevin Kühnert trägt kurze Hose. Und Florian Schroeder zeigt klare Kante.

Olaf Scholz soll die SPD als Kanzlerkandidat in den nächsten Bundestagswahlkampf führen. Das hat der Parteivorstand beschlossen - auf Vorschlag der Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Scholz bestätigte die Meldung auf Twitter. Welche Chancen er hat und ob er der Richtige ist, diskutieren wir in unserer Mittagssendung mit dem Spiegel-Kolumnisten Nikolaus Blome.

Weitere Themen:

- Nach der Wahl ist Belarus in Aufruhr: Wie wird die EU auf die Gewalt und die Wahlfälschungs-Vorwürfe reagieren?

- Partys an Badeseen, Schulbeginn in einigen Bundesländern, volle S-Bahnen: Wie fragil ist unsere Normalität?

- Kevin Kühnert trägt an einem SPD-Infostand doch tatsächlich kurze Hosen und sorgt damit für Aufsehen.

- Der Kabarettist Florian Schroeder hat versucht, mit Anti-Corona-Demonstranten zu diskutieren: Brauchen wir mehr solche Auftritte?

Nikolaus Blome ist Kolumnist beim Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Bis Oktober 2019 war er stellvertretender Chefredakteur bei der "Bild"-Zeitung, verantwortlich für das Politik- und Wirtschaftsressort. Zuvor hatte er das Hauptstadtbüro des "Spiegel" geleitet und war dort ebenfalls Mitglied der Chefredaktion.