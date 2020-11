Der Tag mit Nikolaus Blome Mehr Einnahmen als gedacht - und trotzdem jede Menge Schulden

Moderation: Anke Schaefer

Der Spiegel-Kolumnist Nikolaus Blome ist heute Gast in unserer Mittagssendung. (picture alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

Die Wirtschaft trotzt Corona. Der Shutdown trifft nur die einen, aber nicht die anderen: Wäre der Lockdown gerechter? Steht die Pflege vor dem Corona-Kollaps? Der Atomausstieg wird teurer als gedacht. Und: Playstation 5 - glorifizieren wir die Sucht?

Die Zahlen sind offenbar besser als gedacht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz stellt heute die neue Steuerschätzung vor und macht "Licht am Ende des Tunnels" aus. "Alles spricht dafür, dass wir einen besseren Verlauf der Konjunktur haben, als vor einigen Wochen und Monaten befürchtet worden war", sagte er in der ARD. Laut dem "Handelsblatt" können Bund, Länder und Kommunen in den kommenden Jahren mit leicht höheren Einnahmen kalkulieren.

Gute Nachrichten - doch die Schulden bleiben auch. Gibt es seriöses Wirtschaften inmitten einer Pandemie? Das fragen wir den Journalisten Nikolaus Blome, der heute Gast in unserer Mittagssendung ist.

Weitere Themen:

Der Teil-Lockdown trifft nur die einen, aber nicht die anderen: Wäre ein kompletter Lockdown gerechter?

Das Geld ist da, aber kein Personal: Steht die Pflege vor dem Corona-Kollaps?

Vattenfall-Klage: Das Bundesverfassungsgericht verlangt eine Neuregelung der Entschädigungen durch den Atomausstieg

Verkaufsstart der Playstation 5: Glorifizieren wir die Sucht?

Nikolaus Blome ist Kolumnist beim Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und leitet seit August 2020 das Ressort "Politik und Gesellschaft" bei RTL und n-tv. Bis Oktober 2019 war er stellvertretender Chefredakteur bei der "Bild"-Zeitung und verantwortlich für das Politik- und Wirtschaftsressort. Zuvor hatte er das Hauptstadtbüro des "Spiegel" geleitet und war dort ebenfalls Mitglied der Chefredaktion.