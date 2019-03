Der Tag mit Nico Fried Ein Jahr GroKo

Moderation: Korbinian Frenzel

Nico Fried, Journalist und seit 2007 Leiter der Redaktion Berlin der Süddeutschen Zeitung. (imago/Oryk Haist)

Wir ziehen Bilanz nach einem Jahr Große Koalition mit unserem Gast Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion der "Süddeutschen Zeitung". Außerdem sprechen wir über die Brexit-Verhandlungen und Überlegungen der EVP-Fraktion, Orbáns Fidesz-Partei auszuschließen.

Ein Jahr Dauerkrise oder besser als ihr Ruf? Vor genau einem Jahr, am 12. März 2018, unterzeichneten Vertreter von Union und SPD den Koalitionsvertrag, der die Fortsetzung der Großen Koalition besiegelte. Mit unserem Studiogast Nico Fried, Leiter der Parlamentsredaktion der "Süddeutschen Zeitung", schauen wir zurück auf auf die letzten zwölf Monate und ziehen Bilanz.

Außerdem in der Sendung:

Brexit-Deal - Hoffnungsschimmer oder alles wie gehabt? Sowie: Manfred Weber (CSU) bei Viktor Orbán - fliegt die Fidesz-Partei aus der EVP-Fraktion des EU-Parlaments? Und: Streit um lebenserhaltende Maßnahmen - wie weit gehen Patientenrechte am Lebensende?

Nico Fried ist seit 2007 Leiter der Parlamentsredaktion bei der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. Er studierte in München und Hamburg Politikwissenschaft, Staatsrecht sowie Neuere deutsche Literatur. Danach besuchte er die Deutsche Journalistenschule in München. Von 1996 bis 2000 war Fried für die "Berliner Zeitung" tätig, dann wechselte er ins Berliner Büro der "Süddeutschen Zeitung". Dort war Fried zunächst sieben Jahre lang als Redakteur für deutsche Außenpolitik zuständig.