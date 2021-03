Der Tag mit Micky Beisenherz Rostock statt Mallorca?

Moderation: Korbinian Frenzel

Zu Gast in unserer Mittagssendung: Micky Beisenherz. (Oliver von Berg)

Dürfen wir in den Osterurlaub? Und wenn ja, wohin? Spahn und Lauterbach treten gemeinsam auf. Müssen wir wissen, wie teuer Jens Spahn wohnt? Bekommen wir eine grüne Kanzlerin? Und: Wie sicher ist das Leben?

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wirbt für ihr Bundesland als Urlaubsort. "Dass jetzt wieder der Mallorca-Urlaub sozusagen dem Urlaub im eigenen Land aus epidemiologischen Gründen vorgezogen wird, das versteht niemand", sagte sie im Deutschlandfunk. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), in der "Bild" geäußert.

"Die gegenwärtige Lage spricht für Rostock und gegen Mallorca", so Schwesig. Schon im vergangenen Jahr habe man schlechte Erfahrungen mit Auslandsreisen in Zeiten von Corona gemacht. Mallorca wurde vor einigen Tagen von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Seitdem ist die Nachfrage nach Flugtickets groß.

Also: wohin? Wo können wir uns coronakonform entspannen? Dürfen wir in den Oster-Urlaub? Das fragen wir Micky Beisenherz. Der Autor und Comedian ist heute der Gast in unserer Mittagssendung.

Weitere Themen:

Zusammentreffen zweier Pole: Lauterbach und Spahn in der Bundespressekonferenz

Jens Spahn und seine Villa: Was geht uns der Kaufpreis an?

Die Grünen stellen ihr Wahlprogramm vor. Bekommen wir eine grüne Kanzlerin?

Kein Leben ohne Risiko: Wieviel Sicherheit können wir haben?

Micky Beisenherz ist Moderator in Hörfunk und Fernsehen, Autor und erfolgreicher Podcaster. Er moderierte verschiedene Fernsehformate und arbeitete für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und die heute-Show als Autor. Seit 2020 macht er den Podcast Apokalypse und Filterkaffee, der als einer der erfolgreichsten politischen Podcasts gilt.