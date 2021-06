Der Tag mit Micky Beisenherz Delta und die Reiserückkehrer: Die Angst vor der vierten Welle

Moderation: Korbinian Frenzel

Brauchen wir strengere Einreisebestimmungen nach Deutschland angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus? Ist die französische Regionalwahl eine Warnung an die Demokratie? Und: Die entscheidende EM-Woche beginnt – auch für das Virus.

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich zunehmend aus. Was bedeutet das für den Reiseverkehr nach Deutschland? Am Wochenende erst hat die Bundesregierung Portugal und Russland zu sogenannten Virusvarianten-Gebieten erklärt. Menschen, die aus Ländern mit dieser Einstufung nach Deutschland einreisen, gilt – wie bereits für Großbritannien – eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die man nicht durch einen negativen PCR-Test beenden kann.

Unterdessen mehren sich die Forderungen aus der Politik, die Einreiseverordnung des Bundes zu verschärfen. So forderte etwa Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in der "Welt", alle nicht geimpften Reiserückkehrer aus Risikogebieten und Hochinzidenzgebieten sollten grundsätzlich in Quarantäne gehen, die frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test aufgehoben werden kann.

Darüber sprechen wir mit dem Autor und Moderator Micky Beisenherz.

Die weiteren Themen:

Schlechte Wahlbeteiligung in Frankreich: eine Warnung an die Demokratie?

Würzburg: Islamismus oder Psyche? Oder beides? Eine öffentliche Debatte

Nach Anschlägen in Mali: Wer braucht noch deutsche Soldaten im Ausland?

Fußball am Limit: Die entscheidende EM-Woche beginnt, auch für das Virus

Micky Beisenherz ist Moderator in Hörfunk und Fernsehen, Autor und erfolgreicher Podcaster. Er moderierte verschiedene Fernsehformate und arbeitete für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und die "heute-Show" als Autor. Seit 2020 macht er den Podcast Apokalypse und Filterkaffee, der als einer der erfolgreichsten politischen Podcasts gilt.