Der Tag mit Mathias Greffrath SPD-Vorsitz: Ein Job, den niemand haben will?

Moderation: Anke Schaefer

Der Publizist Mathias Greffrath beim Großen Abend über Karl Marx auf der Phil.Cologne 2017. (imago/Horst Galuschka)

SPD, Große Koalition und das verbotene Gedenken an das Tiananmen-Massaker 1989: Das sind Themen, über die wir mit dem Publizisten Mathias Greffrath sprechen. Außerdem: Kartellbehörden gegen Facebook und Amazon, Youtube als Bildungseinrichtung.

Die "drei Fragezeichen" - so nennen die Zeitungen von heute die designierten kommissarischen Parteivorsitzenden der SPD Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel. Auch deshalb, weil keiner der drei Lust darauf zu haben scheint, diese Aufgabe auf Dauer zu übernehmen. Doch was ist, wenn niemand die Sozialdemokratie führen will? Darüber sprechen wir mit dem Publizisten Mathias Greffrath.

Weitere Themen der Sendung:

GroKo beschließt "Aktion Pflege" und Gesetzespaket zu Asyl und Migration: Und sie regieren doch?

30 Jahre Tiananmen-Massaker: Was macht das staatlich verordnete Vergessen mit einer ganzen Generation?

Kartellbehörden gegen Facebook und Amazon: Ist Zerschlagung das richtige Mittel?

Lernvideos auf Youtube: Das Lehrmittel der Zukunft?

Mathias Greffrath, geboren 1945, ist Schriftsteller und Journalist. Anfang der 1990er Jahre leitete er die Zeitschrift "Wochenpost" in Berlin. Inzwischen schreibt Greffrath als freier Journalist unter anderem für "Die Zeit", die "Süddeutsche Zeitung" und die deutsche Ausgabe von "Le monde diplomatique". Greffrath ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac und im PEN-Zentrum Deutschland. 2014 erhielt er den Otto-Brenner-Preis für sein Lebenswerk.