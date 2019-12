Der Tag mit Martina Weyrauch Wie geht es weiter mit Nord Stream 2?

Moderation: Anke Schaefer

Martina Weyrauch leitet die Brandenburger Landeszentrale für politische Bildung. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Patrick Pleul)

Welche Folgen haben die US-Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2? Das diskutieren wir mit Martina Weyrauch von der Brandenburger Landeszentrale für politische Bildung. Außerdem: Brexit, der Fall Möritz und Emotionen in der Klimadebatte.

Die USA machen ernst: Die Sanktionen gegen das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2 kommen. Am Freitagabend unterzeichnete US-Präsident Donald Trump das Sanktionsgesetz als Teil eines Gesetzpakets zum Verteidigungshaushalt. Die Bundesregierung spricht von Einmischung. Die Ostsee-Pipeline, durch die russisches Erdgas nach Mitteleuropa fließen soll, ist bereits zu großen Teilen fertiggestellt – weniger als 300 Kilometer Leitungen müssen noch verlegt werden. Was bedeuten die Sanktionen für die an Nord Stream 2 beteiligten Baufirmen? Wird das Projekt trotz der US-amerikanischen Sanktionen vollendet werden können? Das besprechen wir mit Martina Weyrauch, Leiterin der Brandenburger Landeszentrale für politische Bildung.

Außerdem in der Sendung

Großbritannien vor dem Brexit - Jetzt doch der harte Bruch?

Der Fall Möritz - Wie rechts ist die CDU in Sachsen-Anhalt?

Debatte ums Klima - Was helfen große Emotionen?

Sauber schenken - Wie nachhaltig muss Weihnachten sein?

Martina Weyrauch (*1958 in Ostberlin) leitet seit Oktober 2000 die Brandenburger Landeszentrale für politische Bildung. Nach einer Ausbildung zur Kleidungsfacharbeiterin studiert sie Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und promovierte 1986 zum Internationalen Strafrecht und Völkerrecht.