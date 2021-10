Der Tag mit Martina Weyrauch Was bahnt sich zwischen den Grünen und der FDP an?

Moderation: Nicole Dittmer

Mit Martina Weyrauch, der Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg, blicken wir auf die Ergebnisse und Folgen der Bundestagswahl. (Patrick Pleul / dpa)

Was bahnt sich zwischen Grünen und FDP an – Liebesbeziehung oder nur Vernunftgemeinschaft? Außerdem sprechen wir unter anderem über Laschet und die CDU, die Wahlergebnisse der AfD in Ostdeutschland und den Wegfall der Maskenpflicht an Schulen.

Da geht was! Dieser Eindruck herrscht derzeit nach den Sondierungsgesprächen zwischen CDU und Grünen vor. Täuscht er - oder könnte es tatsächlich eine neue Vertraulichkeit zwischen Grünen und FDP geben? Das hinterfragen wir gemeinsam mit unserem Studiogast Martina Weyrauch, Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung.

Weitere Themen:

Laschet und die Union: Ellen Demuths Rücktrittsforderung an ihren Parteikollegen - und mögliche Folgen





Gekommen um zu bleiben: Warum die AfD in Ostdeutschland unverändert hohen Zuspruch hat





Ergebnis-Analyse: Wie Kommunikation und Vertrauen die Bundestagswahl entschieden haben





Richtige Entscheidung? In einigen Bundesländern fällt an Schulen die Maskenpflicht





Martina Weyrauch wurde 1958 in Ostberlin geboren und studierte nach ihrer Ausbildung zur Kleidungsfacharbeiterin Rechtswissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Während der friedlichen Revolution war sie Mitglied in der Untersuchungskommission gegen Amtsmissbrauch, Korruption und persönliche Bereicherung. Nach verschiedenen Positionen in der brandenburgischen Landesverwaltung, unter anderem als persönliche Referentin des Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD), leitet sie seit 2000 die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung.