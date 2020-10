Der Tag mit Martina Weyrauch Einheit, Einheit über alles?

Moderation: Korbinian Frenzel

Unser Gesprächsgast Martina Weyrauch ist Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg (picture alliance/dpa/Patrick Pleul)

Wie einig ist das Land 30 Jahre nach der Wiedervereinigung? Wie viel Vielfalt brauchen wir? Außerdem: Trump mit Corona infiziert- wie viel Häme ist erlaubt? Und: Minister vor dem Aus? Verkehrsminister Scheuer stellt sich dem Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut.

30 Jahre sind nun bereits vergangenen, nachdem die ehemals zwei deutschen Staaten in einem vereint wurden. Doch die Debatten über Unterschiedliche reißt nicht ab. Noch immer verstehen sich Menschen als "Wessis" oder "Ossis". Die Frage, wie einig das Land eigentlich nach 30 Jahre ist, bleibt aktuell. Außerdem: US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, dass er und seine Frau Melania sich mit Corona infiziert haben. Wie viel Häme ist deswegen erlaubt? Verkehrsminister Andreas Scheuer unter Druck. Stundenlange wurde er im Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Pkw-Maut befragt. Steht er nun vor dem Aus? Darüber sprechen wir mit Martina Weyrauch, der Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung.

Außerdem in der Sendung:

30 Jahre deutsche Einheit - Zwischen Verklärung und schlecht reden

Einheit, Einheit über alles? - Wie viel Vielfalt brauchen wir?

Trump mit Corona infiziert - Kein Grund zur Häme

Minister vor dem Aus - Scheuer als Risiko für die CSU

Politische Bildung - "Impfstoff gegen Extremismus"?



Martina Weyrauch, 1958 in Ostberlin geboren, studierte nach einer Ausbildung zur Kleidungsfacharbeiterin Rechtswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und promovierte 1986 zum Internationalen Strafrecht und Völkerrecht. Während der friedlichen Revolution war sie Mitglied in der Untersuchungskommission gegen Amtsmissbrauch, Korruption und persönliche Bereicherung.

Nach verschiedenen Positionen in der brandenburgischen Landesverwaltung, unter anderem als Persönliche Referentin des Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD), leitet sie seit 2000 die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung.