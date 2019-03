Der Tag mit Margarete van Ackeren Brauchen wir eine staatliche "Anti-Stress-Verordnung"?

Die Journalistin Margarete van Ackeren (privat)

Immer mehr Fehlzeiten wegen psychischer Leiden - und enorme Folgekosten: Muss die Politik gegensteuern? Das fragen wir Margarete van Ackeren von Focus Online. Weitere Themen: Zeitumstellung und Urheberrecht im EU-Parlament und Inklusion in Deutschland.

Die Zahl der Krankentage wegen psychischer Erkrankungen hat sich binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt: von rund 48 Millionen im Jahr 2007 auf 107 Millionen im Jahr 2017. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Sie berufen sich dabei auf die Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Linken-Anfrage. Die Partei wirft der Bundesregierung vor, dieser Entwicklung tatenlos zuzusehen und fordert eine staatliche Anti-Stress-Verordnung sowie flächendeckende Arbeitsschutzkontrollen. Wäre das hilfreich?

Winter- versus Sommerzeit: Ticken die Europäer noch richtig?

Es ist ein wichtiger Zwischenschritt in einer monatelangen Debatte: Das Europaparlament stimmt über die von der EU-Kommission geplante Abschaffung der Zeitumstellung ab. Kommt nun die ewige Sommerzeit? Oder die ewige Winterzeit? Noch müssen sich die EU-Staaten einig werden: Denn wenn jeder einzeln entscheidet, droht ein Zeit-Flickenteppich in Europa.

Entscheidung zur Urheberrechtsreform

Die Argumente pro und contra EU-Urheberrechtsreform sind ausgetauscht, der Streit um Uploadfilter, die Freiheit des Internets und den Schutz der Kreativen geht aber weiter. Nun entscheidet das EU-Parlament. Aber kam die Debatte zu spät?

Zehn Jahre Behindertenrechtskonvention

Vor zehn Jahren trat in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft. Sie soll Menschen mit Behinderungen Teilhabe statt Ausgrenzung garantieren. Wie weit ist Deutschland in Sachen Inklusion?

Gegen Raser: Verurteilung wegen Mordes?

Vor mehr als drei Jahren lieferten sich zwei Raser in der Innenstadt Berlins ein Wettrennen mit tödlichem Ausgang: Ein unbeteiligter 69-Jähriger kam dabei ums Leben. In einem neu aufgerollten Prozess spricht das Landgericht Berlin nun das Urteil.

Margarete van Ackeren ist Chefkorrespondentin von "Focus Online". Sie arbeitete davor zehn Jahre lang für das Magazin "Focus" als politische Korrespondentin und Chefreporterin. Zuvor arbeitete van Ackeren als Redakteurin bei der "Rheinischen Post". Die Journalistin promovierte über das Niederlandebild in der deutschen romantischen Literatur.