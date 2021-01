Der Tag mit Margaret Heckel Impfpraxis in den Ländern: Kommen wir noch auf einheitliche Regeln? Moderation: Anke Schaefer

Die Journalistin und Publizistin Margaret Heckel hat u.a. ein Buch über Bundeskanzlerin Merkel geschrieben. (Deutschlandradio)

Der Start der Impfkampagne ist in den Bundesländern mal besser, mal schlechter geglückt. Über mögliche Folgen diskutieren wir heute mit der Journalistin Margaret Heckel. Außerdem sprechen wir über die Schulbidung in Zeiten des Lockdown und den WikiLeaks-Gründer Julian Assange.

Was in den Bundesländern bereits wiederholt bei den Corona-Regeln zu beobachten war, das scheint sich nun bei der Impfpraxis zu wiederholen: Das Vorgehen unterscheidet sich von Land zu Land, im einen Land klappt es besser, im anderen schlechter. Das alles hat auch Auswirkungen auf die Akzeptanz bei den Menschen. Kann das so weitergehen? Kommen wir noch auf einheitliche Regeln? Darüber debattieren wir mit unserem heutigen Gast, der Journalistin und Autorin Margaret Heckel.

Die Themen der Sendung:

Impfstrategie: Wie wichtig war eine europäisches Signal?

Wer ist verantwortlich dafür, dass die Lehre im Lockdown funktioniert?

Auf der Suche nach dem Wir - Wird die nächste Generation solidarischer?

Urteil über Assange-Auslieferung: Was heißt das für den Journalismus?





Margaret Heckel ist Journalistin, Moderatorin und Publizistin. Geboren 1966 in Heidelberg hat Volkswirtschaft in Heidelberg und in den USA studiert. Sie schrieb für die "Wirtschaftswoche", arbeitete als Korrespondentin in Moskau. Ihr Buch "So regiert die Kanzlerin" – eine Reportage über Angela Merkel – wurde ein Bestseller.