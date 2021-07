Der Tag mit Margaret Heckel Hoffnung auf globale Mindeststeuer

Moderation: Axel Flemming

Die Journalistin Margaret Heckel analysiert als freie Autorin das Tagesgeschehen. (Imago / EventpressxStauffenberg)

Eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen steht im Mittelpunkt des Treffens der G20-Finanzminister in Venedig. Sie könnte viele Steuertricks verhindern helfen und sehr viel mehr Geld in die Kassen der Staaten spülen.

Beim Treffen der G20-Finanzminister in Venedig soll die globale Mindeststeuer auf den Weg gebracht werden. Auch für den SPD-Spitzenkandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz wäre das ein Erfolg. Ob das mehr als nur Symbolpolitik ist, diskutieren wir mit der Journalistin Margaret Heckel.

Weitere Themen der Sendung:

Lockerungen: Corona-Inzidenz steigt wieder

UN-Resolution zu Syrien: Reicht das für die Hilfsorganisationen aus?

Cyberattacken: Mehr Schutz vor Hackern nötig

Weltraum: Ein Wettlauf der Milliardäre

Margaret Heckel, geboren 1966, studierte Volkswirtschaft in Heidelberg und den USA. Heute arbeitet sie als freie Autorin und Moderatorin. Sie war Politikchefin der "Welt", der "Welt am Sonntag" und der "Berliner Morgenpost". Außerdem leitete sie das Politikressort der "Financial Times Deutschland" und berichtete für die "Wirtschaftswoche" aus Leipzig, Berlin und Moskau. Heckel hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem "So regiert die Kanzlerin" (2009).