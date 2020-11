Der Tag mit Marc Brost Hat Trump das Amt für immer beschädigt?

Moderation: Korbinian Frenzel

Marc Brost ist Politikredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit". (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Der US-Präsident ist bei der Stimmauszählung in der Defensive, ihm droht eine knappe Niederlage. Doch Donald Trump stellt die Legitimität des Ergebnisses schon jetzt in Frage. Wohin führt das die USA? Das fragen wir den Zeit"-Redakteur Marc Brost.

Das Rennen ums Weiße Haus geht offenbar in die entscheidende Runde, die letzten Stimmen werden ausgezählt. Es sieht danach aus, dass Herausforderer Joe Biden in den Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania am Ende die Oberhand behalten könnte. Damit wäre Donald Trump der Weg zu einer zweiten Amtszeit definitiv verbaut. Aber der spricht ohne Beweise von "Betrug" und kündigt einen Kampf bis zum obersten Gericht an. Wir fragen unseren Gast, den "Zeit"-Journalisten Marc Brost, ob Trump das Amt des US-Präsidenten für immer beschädigt hat?

Weitere Themen

Stimmauszählung in den USA – Wann werden wir Klarheit haben?

Infektionsschutz-Gesetz und steigende Coronazahlen – Müssen wir künftig umdenken?

Milliardenhilfe für die Luftfahrt – Wie ernst ist es mit dem Klimaschutz?

Lebensmittelampel – hilfreich oder bevormundend?

Marc Brost, geboren 1971 in Mannheim, ist gemeinsam mit Elisabeth Raether und Heinrich Wefing verantwortlich für das Ressort "Politik" bei der Wochenzeitung "Die Zeit". Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim und volontierte anschließend an der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten. Für "Die Zeit" arbeitet Brost seit 1999. Seine journalistische Arbeit wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem 2006 mit dem Theodor-Wolff-Preis.