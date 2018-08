Der Tag mit Malte Kreutzfeld Zurück nach Spanien: Was bringt das Abkommen?

Moderation: Marcus Pindur

Der Journalist Malte Kreutzfeld, Parlamentskorrespondent für Wirtschaft und Umwelt bei der "tageszeitung" (privat)

Die Kanzlerin besucht Spanien. Es geht um ein neues Abkommen, das die Rücknahme von Flüchtlingen regeln soll. Fortschritt oder nur Symbolpolitik? Außerdem in der Sendung: Der Wirtschaftsstreit zwischen den USA und der Türkei, das "Klimacamp" in Garzweiler und der Wochenrückblick.

Unmittelbar nach Beendigung ihres Urlaubs besucht Bundeskanzlerin Merkel ihren spanischen Kollegen Sánchez. Spanien ist das erste Land in der EU, mit dem Deutschland ein Abkommen zur Rückführung von Flüchtlingen geschlossen hat. Was bringt so ein Abkommen?

US-Präsident Trump hat eine Verdoppelung von Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium aus der Türkei angeordnet. Inmitten der türkischen Wirtschaftskrise erhöhen die USA damit den Druck auf den türkischen Präsidenten Erdogan. Kann diesem die Lage innenpolitisch schaden?

Wehrplicht und / oder Dienstpflicht? CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Pflichtjahr für junge Männer und Frauen ins Gespräch gebracht. Sommerlochdebatte oder sinnvoller Vorschlag?

Die Ryanair-Piloten in mehreren europäischen Ländern haben ihren Streik gegen die irische Fluglinie beendet. Doch die Verhandlungen der Ryanair-Mitarbeiter mit dem Management stocken. Es herrscht hoher Kostendruck in der Luftfahrt-Branche - wie geht es weiter?

Ein "Klimacamp" gegen die Braunkohle-Verstromung: Braunkohlegegner wollen bei einem Protestcamp über die Zukunft des Rheinlands nach der Braunkohle diskutieren. Kann ein Kohleausstieg das Klima noch retten?