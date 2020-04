Der Tag mit Liane Bednarz Kinder aus Lesbos treffen in Niedersachsen ein

Moderation: Axel Rahmlow

Die Juristin und Publizistin Liane Bednarz hat für den "Tagesspiegel" und die "Zeit" geschrieben. (picture-alliance/dpa/Horst Galuschka)

Lange ist um die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus Lagern in Griechenland gerungen worden. Heute sind 47 von ihnen in Niedersachsen eingetroffen. Wir sprechen darüber mit der Publizistin Liane Bednarz und unser Korrespondent Alexander Budde berichtet von der Ankunft.

Weitere Themen der Sendung:

Krisenkommunikation: Wie hat sich Angela Merkels Flüchtlingspolitik verändert?

Parlamente: Die Rolle der AfD verändert sich in der Coronakrise

Lockdown: Wie wir gemeinsam wieder rauskommen

Donald Trump: Aufruf zur Befreiung von Michigan

Liane Bednarz, geboren 1974, ist Juristin und Publizistin. Die Autorin hat zahlreiche Texte unter anderem im Berliner "Tagesspiegel", in der Wochenzeitung "Die Zeit", und auf den Autoren-Blogs "Starke Meinungen" und "Carta" veröffentlicht. 2014 wurde sie mit dem Feuilletonpreis "Goldener Maulwurf" ausgezeichnet.