Klaus Remme ist Korrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradio. (Deutschlandradio / Bettina Straub)

30 Tage dürfen Europäer nicht mehr in die USA reisen. Eine entsprechende Anordnung verkündete US-Präsident Donald Trump am Mittwoch. Eine berechtigte Maßnahme? Die weiteren Themen: Wie die Coronakrise den Arbeitsalltag von Politikern und Journalisten verändert, der Buchpreis für Lutz Seiler und der Tod von Burkhard Hirsch.

Trump riegelt ab: Am Mittwoch verkündete der US-Präsident eine 30-tägige Einreisesperre für Europäer in die USA. Ausgenommen sei lediglich Großbritannien. Die Maßnahmen sind Trump zufolge notwendig, um "die Gesundheit und das Wohlergehen" der US-Bürger zu schützen. Der EU warf der amerikanische Präsident vor, zu wenig gegen die Ausbreitung des Coronavirus getan zu haben. So habe man es versäumt, nach dem Ausbruch der Krankheit in China ein allgemeines Einreiseverbot für Reisende aus China zu verhängen. Ist das Krisenmanagement der EU und insbesondere Deutschlands wirklich so schlecht, wie Trump behauptet? Oder steckt dahinter nur ein Ablenkungsmanöver?

Darüber sprechen wir mit Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio.

Außerdem in der Sendung:

Corona zwischen Panik und Business-as-usual – wie die Krise die Arbeitsabläufe in Politik und Journalismus verändert

Ausgezeichnet – Lutz Seiler bekommt den Leipziger Buchpreis für "Stern 111"

Wehrhafte Demokratie – Bundestag debattiert Gesetz gegen Hass im Netz und der Verfassungsschutz beobachtet den "Flügel" der AfD

Verteidiger der Demokratie – FDP-Politiker Burkhard Hirsch gestorben

Klaus Remme ist Korrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradio. Seine beruflichen Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies in Boston, BBC World Service in London, Norddeutscher Rundfunk. Von 2007 bis 2012 war Remme Deutschlandradio-Korrespondent in Washington D.C. Sein Schwerpunkt: Außen- und Sicherheitspolitik.