Der Tag mit Jenni Zylka Wohin steuert die Coronadebatte? Moderation: Korbinian Frenzel

Heute zu Gast in unserer Mittagssendung: die freie Journalistin und Autorin Jenni Zylka. (imago/Sven Simon)

Thomas Brussig plädiert mit Blick auf die Pandemie für "mehr Diktatur". Ist Sicherheit im Netz überhaupt möglich? Merkt man neuen Filmen die Pandemie an? Wie hält es die Linke mit Gewalt? Und: #actout - waren wir nicht schon mal weiter?

Ein Tag vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel in Sachen Corona werden die Positionen abgesteckt. In Düsseldorf will die Opposition bei einer Sondersitzung des nordrhein-westfälischen Landtags erfahren, wie sich Regierungschef Armin Laschet (CDU) bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin positionieren will. Die FDP-Bundestagsfraktion stellt einen bundesweiten Stufenplan vor. Und in der "Süddeutschen Zeitung" geht der Schriftsteller Thomas Brussig demonstrativ, plakativ und provokativ auf die Coronakrise los: "Mehr Diktatur wagen" lautet die Überschrift seines Textes.

Hat eine Demokratie die nötigen Instrumente, einer Pandemie Einhalt zu gebieten? Das fragen wir in unserer Mittagssendung die Journalistin und Schriftstellerin Jenni Zylka.

Weitere Themen:

Sicherheit im Internet: ein Gefühl von David gegen Goliath?

Heute wird die Shortlist der 93. Academy Awards bekannt gegeben. Merkt man den Oscar-Anwärtern die Pandemie an?

"Und morgen die ganze Welt" von Julia von Heinz: Welche Rolle spielt Gewalt bei der Linken?

#actout und das Outing der eigenen sexuellen Identität: Ist die Gesellschaft nicht eigentlich schon weiter?

Jenni Zylka, geboren 1969 in Osnabrück, ist Schriftstellerin, freie Journalistin und Moderatorin, sie lebt in Berlin. Zylka war regelmäßig Jurorin für den Grimme-Preis und Filmsichterin für die Berlinale.