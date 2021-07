Der Tag mit Jana Puglierin Umstrittene Pipeline Nord Stream 2 wird fertig gebaut

Moderation: Anke Schaefer

Die Politologin Jana Puglierin leitet das Berliner Büro der außenpolitischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. (DGAP / Dirk Enters)

Deutschland und die USA haben sich im Streit über Nord Stream 2 geeinigt. Mit der nun geschlossenen Vereinbarung sind unter anderem Sanktionen gegen Russland möglich. Zusätzlich soll die Ukraine finanziell unterstützt werden. Aber es gibt Kritik.

Die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kann fertiggestellt werden. Die US-Regierung und die Bundesregierung haben sich auf einen Vertragstext verständigt, die von der Kremlführung begrüßt wurde. In der Ukraine ist dagegen die Sorge weiter groß, die Einigung könnte sich auf das Land nachteilig auswirken.

Kritische Reaktionen gab es auch in Deutschland, unter anderem von den oppositionellen Grünen. Über das umstrittene Großprojekt sprechen wir mit Jana Puglierin, Leiterin des Berliner Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR).

Weitere Themen der Sendung:

Jana Puglierin leitet das Berliner Büro der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR). Sie studierte Politikwissenschaft, Völker- und Europarecht und Soziologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Venice International University und der State University of New York (SUNY) at Albany und promovierte über Leben und Denken des deutsch-amerikanischen Politologen John H. Herz.