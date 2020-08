Der Tag mit Jana Puglierin Mecklenburg-Vorpommern startet am Montag ins neue Schuljahr

Moderation: Axel Flemming

Jana Puglierin ist Leiterin des Berliner Büros der außenpolitischen Denkfabrik "European Council On Foreign Relations" (ECFR) (DGAP / Dirk Enters)

In Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Montag wieder die Schule. Es ist das erste Bundesland, das unter Coronabedingungen in das neue Schuljahr startet. Mindestens vier Stunden Unterricht am Tag werden garantiert.

Als erstes Bundesland beginnt am Montag in Mecklenburg-Vorpommern unter Pandemiebedingungen das neue Schuljahr. Ganz Deutschland wird aufmerksam beobachten, ob es gelingt, die Interessen der 150.000 Schüler und Schülerinnen, aber auch der 13.000 Lehrkräfte so zu wahren, dass der Infektionsschutz gesichert ist. Das Bildungsministerium hat dafür einen neunseitigen Hygieneplan entwickelt. Danach sind an den Grundschulen jedem Schüler mindestens vier Stunden Unterricht am Tag garantiert, an den weiterführenden Schulen mindestens fünf. Wir sprechen darüber mit unserem Studiogast, der Politologin Jana Puglierin.

Weitere Themen der Sendung sind:

- Berlin: Wirkung der Anti-Corona-Demonstration

- US-Wahlen: Der Stand der transatlantischen Beziehungen

- Hongkong: Auslieferungsabkommen ist ausgesetzt

- Salzburger Festspiele: Nachhaltige Konzepte für die Kultur

Jana Puglierin leitet das Berliner Büro der außenpolitischen Denkfabrik "European Council On Foreign Relations" (ECFR) seit Januar 2020. Sie studierte Politikwissenschaft, Völker- und Europarecht und Soziologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Venice International University und der State University of New York (SUNY) at Albany und promovierte über Leben und Denken von John H. Herz.