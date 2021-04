Der Tag mit Jana Puglierin Impfung in sozialen Brennpunkten: Ein Gebot der Solidarität?

Moderation: Anke Schaefer

Jana Puglierin leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. (picture alliance /dpa /Soeren Stache)

Ansteckungen mit dem Coronavirus häufen sich in sozial benachteiligten Wohnvierteln. Sollten die Bewohner bevorzugt geimpft werden? Außerdem: Rechte für Geimpfte, Rückgabe der Benin-Bronzen, Definition von Freiheit, Afghanistan-Abzug.

Intensivmediziner wie der Chef des Verbandes DIVI, Christian Karagiannidis, schlagen Alarm: Auf den Intensivstationen würden überdimensional viele Menschen aus ärmeren Bevölkerungsschichten und Menschen mit Migrationshintergrund wegen COVID-19 liegen. Er fordert, mobile Impfteams in die Stadtviertel zu schicken. Eine richtige Impfpriorisierung im Sinne von mehr Solidarität? Das diskutieren wir mit der Politologin Jana Puglierin.

Weitere Themen der Sendung:

Pläne des Justizministeriums: Keine Kontaktbeschränkungen für Geimpfte?

Rückgabe der Benin-Bronzen: Längst überfälliges politisches Symbol?

Urteil zum Klimaschutz: Wie definieren wir Freiheit mit Blick auf die Zukunft?

Afghanistan-Abzug: Keine Chance mehr für die Zivilgesellschaft?

Jana Puglierin leitet das Berliner Büro der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR). Sie studierte Politikwissenschaft, Völker- und Europarecht und Soziologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Venice International University und der State University of New York (SUNY) at Albany und promovierte über Leben und Denken von John H. Herz.