Der Tag mit Jana Puglierin Grüne und FDP loten Gemeinsamkeiten aus

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Politikwissenschaftlerin Jana Puglierin war selbst bei der Bundestagswahl als Wahlhelferin im Einsatz. (DGAP / Dirk Enters)

Nach dem knappen Wahlsieg der SPD wird nun nach einer Regierungskoalition gesucht. Die Sozialdemokraten setzen auf eine "Ampel"-Koalition. Zunächst wollen aber Grüne und FDP untereinander die Chancen eines Bündnisses ausloten.

Vor den eigentlichen Sondierungsgesprächen mit der SPD und der Union, wollen erst Grüne und FDP miteinander reden. Es wird darum gehen, Vertrauen aufzubauen, Kompromisse auszuloten, gemeinsame Projekte zu definieren.

Die Suche nach möglichen Gemeinsamkeiten hat begonnen. Wie gut passen Grüne und FDP eigentlich zusammen? Darüber sprechen wir mit der Politologin Jana Puglierin.

Weitere Themen der Sendung:

Wahlrecht: Mehr Gewicht für die jüngere Generation?

Union: Machtpoker nach der Niederlage

Bundestagswahl: Auswirkungen auf die Europapolitik

Grüne: Habeck zieht die Verhandlungen an sich

Jana Puglierin leitet das Berliner Büro der Denkfabrik "European Council on Foreign Relations" (ECFR). Sie studierte Politikwissenschaft, Völker- und Europarecht und Soziologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Venice International University und der State University of New York at Albany. Ihre Doktorarbeit widmete sich dem Leben und Denken des deutsch-amerikanischen Politologen John H. Herz.