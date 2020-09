Der Tag mit Jagoda Marinić Cancel Culture? Satiriker Böhmermann attackiert die FAZ

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Autorin Jagoda Marinic hält die deutsche Gesellschaft für "diskursfaul" und macht dies an einer Scheindebatte um die so genannte Cancel Culture fest. (imago-images / Jürgen Heinrich)

Der Satiriker Jan Böhmermann ist sauer: Die Frankfurter Allgemeine soll ein Interview mit ihm nicht gedruckt haben. Außerdem geht es um Flüchtlinge aus Moria, die Klimaschutzinitiative des Wirtschaftsministers und den Fall Nawalny.

Ursprünglich sollte am vergangenen Wochenende ein Interview mit ihm in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" erscheinen, behauptet Jan Böhmermann. Angeblich sei es kurzfristig aus dem Druck genommen worden, sagt der Satiriker.

Nun hat er das Gespräch selbst publiziert – in 73 Tweets auf Twitter. In Form eines Offenen Briefs war dem eine Beschwerde bei Jürgen Kaube, dem Feuilletonchef der "Frankfurter Allgemeinen", vorausgegangen. Das Blatt wiederum will redaktionelle Entscheidungen nicht kommentieren. Was ist da los?

Weitere Themen:

Aufteilung von Flüchtlingen aus Moria: Wie erfolgreich ist die Initiative der Kommunen?

Altmaiers Klimaschutzinitiative: Wie "historisch" kann der Kompromiss sein?

Cancel Culture: Problem oder "Denkfaulheit"?

Was verändert der Fall Nawalny in den russisch-deutschen Beziehungen?

Die deutsch-kroatische Autorin und Kulturmanagerin Jagoda Marinić, geboren 1977, studierte Germanistik, Politische Wissenschaft und Anglistik in Heidelberg. Die Schriftstellerin verfasst Romane, Essays und Erzählungen, aber auch Kolumnen für die Süddeutsche Zeitung, taz und die New York Times. Zuletzt erschien von ihr 2019 das Sachbuch "Sheroes – neue Heldinnen braucht das Land".