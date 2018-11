Der Tag mit Irene Dische USA-Wahlen: Bremse oder Bestätigung für Trump?

Moderation: Anke Schaefer

Die Schriftstellerin Irene Dische (dpa / Karlheinz Schindler)

Die Amerikaner haben gewählt und die Demokraten gestärkt. Ist das die Rückkehr zu "checks and balances" in den USA? Oder drückt sich in dem teils auch für die Republikaner guten Ergebnis die tiefe Zerrissenheit des Landes aus? Thema mit der amerikanisch-österreichischen Schriftstellerin Irene Dische.

Weitere Themen der Sendung:

"Zwölf Jahre arbeiten - ein Jahr frei" - der Vorschlag des SPD-Generalsekretärs Lars Klingbeil

Mehr als Merkels Kronprinzessin - Annegret Kramp-Karrenbauer stellt ihre Kandidatur für den CDU-Vorsitz vor

Irene Dische wurde 1952 in New York geboren. Sie lebt in Rhinebeck, New York und Berlin. 1989 erschien ihr gefeierter Erzählband "Fromme Lügen". Es folgten unter anderem die Bücher "Der Doktor braucht ein Heim" (1990), "Ein fremdes Gefühl" (1993) und "Zwischen zwei Scheiben Glück" (1997).