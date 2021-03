Der Tag mit Ijoma Mangold Drama um "Osterruhe": Hat die Politik ihre letzte Karte verspielt?

Moderation: Korbinian Frenzel

Ijoma Mangold, Redakteur bei der Wochenzeitung „Die Zeit“, ist zu Gast bei "Studio 9". (Deutschlandradio/Christian Kruppa)

Nach heftiger Kritik an den geplanten "Ruhetagen" an Ostern hat Kanzlerin Merkel den Plan nun wieder kassiert. Verspielt die Politik gerade den letzten Rest Glaubwürdigkeit? Darüber sprechen wir mit unserem Gast, dem "Zeit"-Redakteur Ijoma Mangold.

Um die dritte Corona-Welle zu bremsen, sollte Deutschland an Ostern "Ruhetage" einlegen. So hatten es Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten beschlossen. Doch was "Ruhe" genau bedeuten könnte oder sollte, darüber brach gleich danach ein riesiges Gezänk los. Wegen der massiven Kritik hat die Kanzlerin die Ruhetage nun wieder kassiert. Verspielt die Politik in Sachen Glaubwürdigkeit gerade ihre letzte Karte? Darüber sprechen wir mit unserem Gast, dem "Zeit"-Redakteur Ijoma Mangold.

Weitere Themen unserer Sendung:

Wer soll das bezahlen: Wie unheimlich ist der Geldregen des Staates?

Streit um Begrifflichkeiten: Darf man noch vom Indianer-Häuptling sprechen?

Koloniales Raubgut - Was wird aus den Benin-Bronzen in deutschen Museen?

EuGH-Urteil: Muss das Design der Lego-Bausteine geschützt werden?

Ijoma Mangold, geboren 1971 in Heidelberg, ist kulturpolitischer Korrespondent im Feuilleton der Wochenzeitung "Die Zeit". Mangold arbeitete zuvor bei der "Berliner Zeitung" und der "Süddeutschen Zeitung" und studierte Literaturwissenschaft und Philosophie. Im September erschien sein Buch "Der innere Stammtisch. Ein politisches Tagebuch".